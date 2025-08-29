МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вучич: Сербия стремится попасть в ЕС, но санкции против РФ не введет

По словам президента, страна остается на европейском пути, но Россия остается значимой для нее.
Анастасия Бобылева 2025-08-29 04:50:02
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что страна не будет вводить санкции против России. При этом он подтвердил, что Белград продолжает стремиться к членству в Евросоюзе.

«Я держу ответ только перед Сербией. Сербия не будет вводить санкции против России. Сербия на европейском пути», - заявил он в эфире TV Pink.

По его словам, тем, кто больше любит Россию, невозможно объяснить важность европейского пути для Белграда, а сторонники Европы не поймут значимость РФ.

Также сербский лидер отметил важность развития отношений с Китаем. Вучич напомнил, что китайская экономика является самой быстрорастущей в мире.

Ранее президент анонсировал меры экономической поддержки населения. По словам Александра Вучича, цены на тысячи потребительских товаров и электричество могут упасть в связи с этим нововведением.

