Вучич анонсировал меры экономической поддержки населения

В Сербии могут упасть цены на тысячи потребительских товаров и электричество, а также снизиться ставки по кредитам. Такое обещание озвучил президент Александр Вучич в контексте экономической поддержки населения. Кроме этого, изменения могут коснуться и закона об исполнении судебными приставами решений судебных инстанций.

«Речь идет об ограничении маржи в торговых сетях, о снижении процентной ставки на кредиты, изменении закона об исполнении, скидках по счетам за электроэнергию и о более низкой цене дров для отопления для определенных категорий», - заявил сербский лидер.

По его словам, прибыль сетевых магазинов будет сокращена до 20% с прежних 45%, и распоряжение об этом последует уже в самое ближайшее время. Ограничение маржи затронет 24 розничных сети. Кроме того, власти намерены принять закон о торговле и защите потребителей, а также о пресечении недобросовестной торговли.

Вучич отметил, что ограничение маржи ритейлеров поможет снижению цен почти на все виды продукции в 23 группах товаров.

Накануне стало известно о многотысячных демонстрациях в 75 городах Сербии. Люди вышли на уличные акции в поддержку правительства.