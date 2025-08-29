МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Yle: финская армия заменит автоматы на базе АК на западные аналоги

Ожидается, что модернизация вооруженных сил Финляндия займет несколько лет.
Глеб Владовский 2025-08-29 04:36:14
© Фото: IMAGO, Heikki Saukkomaa, Globallookpress

Вооруженные силы Финляндии планируют заменить автоматы на базе Калашникова на западные аналоги. Об этом сообщила радиостанция Yle.

Уточняется, что местная компания Sako продемонстрировала изображения разработанной автоматической винтовки под калибр 5,56 НАТО. Выпускаться она будет также в варианте под советский патрон 7,62x39мм, который используется в стоящих на вооружении финской армии автоматах Rk 62 и Rk 95.

«Винтовка Sako ARG разрабатывается более десяти лет в сотрудничестве с армиями Финляндии и Швеции и предназначена для эксплуатации в суровых арктических условиях», - говорится в материале.

Как отмечает радиостанция, переход сухопутных сил республики на новые образцы стрелкового оружия является частью масштабной программы модернизации. Он рассчитан на ближайшие годы.

#в стране и мире #стрелковое оружие #автомат Калашникова #Финляндия #перевооружение армии #западный аналог
