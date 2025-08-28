МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВВС Финляндии решили убрать свастику с флагов

Это делается, чтобы не раздражать американцев.
Дима Иванов 2025-08-28 17:10:12
© Фото: Senior Airman Christopher Campbe, Keystone Press Agency, Global Look Press

Военно-воздушные силы Финляндии планируют убрать свастику с флагов своих подразделений, сообщает телерадиовещатель Yle, ссылаясь на нового командира Карельского авиаполка Томи Бема.

Согласно сообщению, свастику исключат из флагов частей ВВС в рамках их реформирования.

По информации Yle, решение вызвано внешним давлением и неудобствами, возникающими, например, при взаимодействии с представителями США. Командир Бем отметил, что использование такого флага возможно, но оно создает неловкие моменты с иностранными партнерами, поэтому адаптация к современным условиям будет разумным шагом.

Как указывает Yle, свастика появилась в ВВС Финляндии в 1918 году и использовалась на самолетах до 1945 года, а в 1950-х годах ее начали размещать на флагах. Штаб ВВС уже отказался от этой символики.

#в стране и мире #Финляндия #Свастика #ВВС Финляндии
