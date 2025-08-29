Politico: в ЕС обсуждают создание буферной зоны на Украине

Чиновники стран Евросоюза допустили создание буферной зоны на территории Украины. Об этом сообщила газета Politico.

«Рассматривается возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения», - говорится в материале.

Как отмечает издание со ссылкой на группу дипломатов, такой сценарий может позволить увеличить численность якобы миротворческого контингента. Кроме того, эта инициатива рассматривается наряду с несколькими сценариями мирного урегулирования или прекращения огня.

При этом до сих нет определенности, согласится ли Киев на такую инициативу.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главами МИД стран Евросоюза урегулирование украинского кризиса.