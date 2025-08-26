МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рубио обсудил с главами МИД ЕС урегулирование украинского кризиса

В Госдепе подчеркнули, что стороны договорились продолжать совместные усилия для мирного разрешения конфликта.
Глеб Владовский 2025-08-26 02:34:13
© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, Globallookpress

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главами МИД стран Евросоюза урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Уточняется, что в переговорах приняли участие глава европейской дипломатии Кая Каллас, а также министры иностранных дел Финляндии, Италии, Франции, Польши, Германии, Великобритании и Украины.

«Госсекретарь, министры иностранных дел и Верховный представитель (Каллас - Прим. ред.) договорились продолжать сотрудничество в дипломатических усилиях, направленных на прекращение конфликта путем прочного урегулирования путем переговоров», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что попытки сорвать переговоры по Украине сорвутся. По его словам, переговоры уже дали неплохие результаты.

#в стране и мире #евросоюз #Госдеп США #кая каллас #мирное урегулирование #Марко Рубио
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 