Рубио обсудил с главами МИД ЕС урегулирование украинского кризиса

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главами МИД стран Евросоюза урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Уточняется, что в переговорах приняли участие глава европейской дипломатии Кая Каллас, а также министры иностранных дел Финляндии, Италии, Франции, Польши, Германии, Великобритании и Украины.

«Госсекретарь, министры иностранных дел и Верховный представитель (Каллас - Прим. ред.) договорились продолжать сотрудничество в дипломатических усилиях, направленных на прекращение конфликта путем прочного урегулирования путем переговоров», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что попытки сорвать переговоры по Украине сорвутся. По его словам, переговоры уже дали неплохие результаты.