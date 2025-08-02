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Жители Камчатки боятся возвращаться домой после землетрясения

На полуострове несколько домов получили повреждения после землетрясения 30 июля.
Игнат Далакян 2025-08-02 09:07:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жительница одного из поврежденных домов в результате недавнего землетрясения на камчатке Валентина Крылова призналась в беседе со «Звездой», что до сих пор испытывает страх.

«Состояние - ожидание чего-то страшного. Дом наш - буквально все в трещинах, штукатурка вывалилась. Мы бы хотели, чтобы на наш дом обратили внимание, потому что есть такое чувство, что еще один раз и дом не выдержит», - рассказала Валентина.

В некоторых районах еще стоят палаточные городки. В них люди запаслись едой, водой и обзавелись электричеством.

Из-за землетрясения на полуострове пострадало несколько домов. В подъездах большие трещины и дыры в стенах, а в квартирах с потолков периодически сочится вода.

Ранее стало известно, что более 20 медицинских работников Камчатки представят к наградам после землетрясения. О принятом решении сообщил губернатор региона Владимир Солодов во время заседания штаба по ликвидации последствий произошедшего 30 июля землетрясения.

#Камчатка #землетрясение #дома #наш эксклюзив #жители #повреждения
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