Жители Камчатки боятся возвращаться домой после землетрясения

Жительница одного из поврежденных домов в результате недавнего землетрясения на камчатке Валентина Крылова призналась в беседе со «Звездой», что до сих пор испытывает страх.

«Состояние - ожидание чего-то страшного. Дом наш - буквально все в трещинах, штукатурка вывалилась. Мы бы хотели, чтобы на наш дом обратили внимание, потому что есть такое чувство, что еще один раз и дом не выдержит», - рассказала Валентина.

В некоторых районах еще стоят палаточные городки. В них люди запаслись едой, водой и обзавелись электричеством.

Из-за землетрясения на полуострове пострадало несколько домов. В подъездах большие трещины и дыры в стенах, а в квартирах с потолков периодически сочится вода.

Ранее стало известно, что более 20 медицинских работников Камчатки представят к наградам после землетрясения. О принятом решении сообщил губернатор региона Владимир Солодов во время заседания штаба по ликвидации последствий произошедшего 30 июля землетрясения.