Беглов назвал «наведением порядка» ограничения на работу мигрантов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, зачем ввели ограничения на работу мигрантов в городе. По его словам, эти меры приняли, чтобы навести порядок и защитить рынок труда для российских граждан.

«Мы приветствуем таких мигрантов, которые соблюдают наши законы, помогают нам развивать нашу экономику. Но мы наводим порядок в сфере миграции. Еще раз хочу подчеркнуть: мы должны защищать свой рынок, защищать рабочие места прежде всего для наших горожан», - цитирует его ТАСС.

Беглов подчеркнул, что иностранные работники России нужны, но только в определенных отраслях, где они принесут максимальную пользу. Он напомнил, что ограничения касаются только тех, кто работает по патенту.

К тому же, по словам Беглова, среди мигрантов не так уж много желающих быть таксистами. Он рассказал, что из 200 тысяч патентов, выданных с июля 2024 по май 2025 года, только 2% были по профессии «водитель автомобиля».

Ранее в Санкт-Петербурге запретили нанимать иностранцев для работы курьерами и водителями такси. В администрации считают, что это позволит повысить качество и безопасность услуг и создаст дополнительные рабочие места для россиян, особенно для молодежи.