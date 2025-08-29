Немецкие бизнесмены не поддержали проект канцлера ФРГ Фридриха Мерца по усилению бундесвера. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung.

Уточняется, что представители крупного бизнеса из восточной части ФРГ предпочли проигнорировать эту инициативу. Кроме того, сообщалось о случаях, когда предприятия отказывались от этой затеи, аргументируя острой нехваткой кадров и отсутствием компенсационных мер со стороны государства.

Ранее Мерц заявлял, что Германия больше не может поддерживать прежний объем расходов на социальное обеспечение. В 2024 году государство выделило на пособия рекордные 47 миллиардов евро. Теперь необходимо пересмотреть нынешнюю модель социальной поддержки.