Guardian: еще одна женщина обвинила прокурора МУС в домогательствах

Прокурор МУС Хан отрицает предъявленные ему обвинения.
Глеб Владовский 2025-08-29 02:28:43
© Фото: Vincent Isore, via www.imago-imagwww.imago-images.de, Globallookpress

Еще одна женщина подала жалобу на прокурора МУС Карима Хана в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета Guardian.

«Женщина утверждала, что известный британский адвокат, на которого она работала в начале его карьеры, вёл себя неподобающим образом, подвергал её нежелательным сексуальным домогательствам, злоупотреблял своей властью и неоднократно пытался принудить её к сексуальной активности», - говорится в материале.

Отмечается, что сам Хан отрицает предъявленные ему обвинения, пишет RT.

Напомним, в 2024 году МУС начал расследование против своего прокурора в связи с подозрением в неправомерном поведении. 7 ноября, на Ассамблее государств-участников МУС была достигнута договоренность о проведении внешнего расследования. При этом неизвестно, кто будет его проводить. Отмечалось, что Хану предлагали сложить свои полномочия на время расследования.

#в стране и мире #расследование #сексуальные домогательства #МУС #карим хан
