Guardian: еще одна женщина обвинила прокурора МУС в домогательствах

Еще одна женщина подала жалобу на прокурора МУС Карима Хана в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета Guardian.

«Женщина утверждала, что известный британский адвокат, на которого она работала в начале его карьеры, вёл себя неподобающим образом, подвергал её нежелательным сексуальным домогательствам, злоупотреблял своей властью и неоднократно пытался принудить её к сексуальной активности», - говорится в материале.

Отмечается, что сам Хан отрицает предъявленные ему обвинения, пишет RT.

Напомним, в 2024 году МУС начал расследование против своего прокурора в связи с подозрением в неправомерном поведении. 7 ноября, на Ассамблее государств-участников МУС была достигнута договоренность о проведении внешнего расследования. При этом неизвестно, кто будет его проводить. Отмечалось, что Хану предлагали сложить свои полномочия на время расследования.