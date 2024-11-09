Прокурора МУС Хана заподозрили в неправомерном поведении

В Международном уголовном суде (МУС) начнут расследование против своего прокурора Карима Хана в связи с подозрением в неправомерном поведении. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседника, прокурор обвиняется в сексуальных домогательствах. Однако еще месяц назад он отверг их. В тот момент он запросил у суда провести внутреннее расследование.

Однако, в четверг, 7 ноября, на Ассамблее государств-участников МУС была достигнута договоренность о проведении внешнего расследования. При этом неизвестно, кто будет его проводить.

Отмечается, что в распространенном среди стран-членов МУС документе Хану предлагали сложить свои полномочия на время расследования. В свою очередь, прокурор отказался это комментировать.