Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новую встречу так называемой «коалиции желающих». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, пишет Life.

Точно примут участие в мероприятии британский премьер Кир Стармер, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.

Также Макрон сообщил о многогранности поддержки Украины ЕС.

«Мы не можем позволить другим вести переговоры от имени Украины, а значит, не допускаем переговоров без участия Украины по каким-либо вопросам», - сказал французский лидер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергея Рябков заявил, что Украина и ЕС саботируют договоренности президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, достигнутые на встрече двух лидеров на Аляске.