Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»

Саммит должен пройти на следующей неделе.
Константин Денисов 2025-08-29 22:48:13
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новую встречу так называемой «коалиции желающих». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, пишет Life.

Точно примут участие в мероприятии британский премьер Кир Стармер, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.

Также Макрон сообщил о многогранности поддержки Украины ЕС.

«Мы не можем позволить другим вести переговоры от имени Украины, а значит, не допускаем переговоров без участия Украины по каким-либо вопросам», - сказал французский лидер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергея Рябков заявил, что Украина и ЕС саботируют договоренности президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, достигнутые на встрече двух лидеров на Аляске.

#в стране и мире #Франция #Украина #Дональд Трамп #ЕС #эммануэль макрон #Владимир Путин #Владимир Зеленский #Фридрих Мерц #кир стармер
