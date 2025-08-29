МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МИД РФ заявили о саботаже Киевом и ЕС договоренностей на Аляске

Россия рассчитывает на выполнение условий всеми заинтересованными сторонами.
Константин Денисов 2025-08-29 21:30:04
© Фото: Wu Xiaoling, XinHua, Globallookpress

Украина и страны ЕС открыто саботируют достигнутые на Аляске главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным договоренностей. Об этом рассказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы исходим из того, что никаких отклонений от этих [достигнутых в Анкоридже и Вашингтоне] пониманий не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж. На сегодня по-другому назвать действия невозможно», - сказал Рябков.

Путин и Трамп провели встречу 15 августа в Анкоридже на Аляске. По словам обоих лидеров, прошедшие переговоры значительно приблизили мирное урегулирование украинского кризиса.

18 августа Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и ряд европейских лидеров, в ходе которой довел до них позицию России. Глава Белого дома еще раз созвонился с президентом России прямо в ходе приема.

#Россия #Украина #сша #Дональд Трамп #ЕС #Владимир Путин #МИД РФ #Владимир Зеленский #Сергей Рябков
