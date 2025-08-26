МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что США больше не принимают участия в финансировании Украины

Тем не менее, Вашингтон продолжает снабжать Киев оружием через европейских посредников.
Константин Денисов 2025-08-26 22:24:15
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США больше не участвуют в финансировании Украины.

«Мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы пытаемся прекратить войну и гибель людей на Украине», - сказал он на заседании администрации Белого дома.

Тем не менее, США продолжат поставлять вооружение в Европу, которая уже будет снабжать им Киев. Более того, по словам Трампа, Штаты нарастят эти поставки.

Он добавил, что оборонные предприятия страны уже увеличили объемы выпускаемой продукции.

Ранее Трамп уже сообщал, что США перестали тратиться на Украину.

