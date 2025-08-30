МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы сорвали ротацию боевиков на Южно-Донецком направлении

ВСУ так и не дождались подкрепления на своих позициях.
2025-08-30 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» ВС РФ сорвали ротацию украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Операторы ударных БПЛА выявили несколько автомобилей ВСУ, перевозивших личный состав на передовые позиции для проведения ротации.

Беспилотники российской армии догнали цели и нанесли удары, в результате чего техника противника была уничтожена вместе с находившимися внутри материальными ценностями, боеприпасами, дронами, а также живой силой.

Ранее сообщалось о том, что Су-34 уничтожил пункт управления дронами ВСУ в зоне СВО.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #бпла #дрон #ротация
