Дроноводы сорвали ротацию боевиков на Южно-Донецком направлении

Военнослужащие группировки войск «Восток» ВС РФ сорвали ротацию украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Операторы ударных БПЛА выявили несколько автомобилей ВСУ, перевозивших личный состав на передовые позиции для проведения ротации.
Беспилотники российской армии догнали цели и нанесли удары, в результате чего техника противника была уничтожена вместе с находившимися внутри материальными ценностями, боеприпасами, дронами, а также живой силой.
Ранее сообщалось о том, что Су-34 уничтожил пункт управления дронами ВСУ в зоне СВО.
Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.
