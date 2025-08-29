МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин упразднил два управления администрации президента

И создал одно новое.
Дима Иванов 2025-08-29 20:59:37
© Фото: Pavel Byrkin, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оптимизации работы администрации президента, документ размещен на портале правовых актов.

Согласно указу, для совершенствования деятельности ведомства создается Управление президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

При этом упраздняются управления по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Указ вступил в силу с момента подписания.

Ранее Владимир Путин подписал закон, позволяющий бойцам СВО и ополченцам Донбасса с инвалидностью претендовать на две пенсии.

