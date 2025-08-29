Путин упразднил два управления администрации президента

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оптимизации работы администрации президента, документ размещен на портале правовых актов.
Согласно указу, для совершенствования деятельности ведомства создается Управление президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
При этом упраздняются управления по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
Указ вступил в силу с момента подписания.
