Трамп лишит украинских художниц средств через «карманную аннуляцию»

Президент США Дональд Трамп планирует урезать финансирование зарубежных государств на 5 миллиардов долларов, используя процедуру «карманного аннулирования», сообщила газета The New York Post.

По данным издания, этот механизм предполагает направление запроса в Конгресс США в конце финансового года, завершающегося 30 сентября, что позволяет выполнить сокращение независимо от решения конгрессменов. Подобная практика не применялась в США почти полвека.

Среди статей расходов, подлежащих сокращению, указаны 1,5 миллиарда долларов, предназначенных для продвижения творчества украинских художниц за границей.

Ранее журнал Atlantic сообщил, что Трамп возмущен требованиями Владимира Зеленского и европейских лидеров по урегулированию ситуации на Украине.