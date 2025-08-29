Суд арестовал экс-директора Театра сатиры Агаева на два месяца

Столичный суд арестовал бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

«Постановление Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамедали Гусейн оглы Агаев», - говорится в сообщении.

О задержании Агаева стало известно накануне. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, экс-директор регистрировал различные ИП, с которыми заключал фиктивные договора о создании проектов сценариев, а затем передавал права на них.

При этом 40% от выручки с билетов он клал себе в карман.