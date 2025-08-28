Полиция задержала экс-директора одного из ведущих московских театров

В МВД России сообщили о задержании бывшего директора одного из ведущих московских театров по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств, предназначенных для зачисления в бюджет г. Москвы», - написала Волк в своем телеграм-канале.

Суть заключалась в том, что руководитель регистрировал ИП и заключал фиктивные договоры с театром под процент с показов.

По информации телеграм-канала «112», задержанным оказался бывший директор Театра сатиры на «Маяковской» Мамедали Агаев, руководивший театром на протяжении 29 лет.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Его счета, а также счета его близких родственников арестованы.