Путин назвал смерть Родиона Щедрина невосполнимой потерей для мировой культуры

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования в связи с уходом из жизни известного композитора Родиона Щедрина, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что смерть Щедрина является тяжелой и невосполнимой потерей для российской и мировой культуры.

Путин отметил, что Родион Константинович был выдающимся музыкантом, новатором и композитором, человеком глубокой мудрости и открытости.

Композитор обладал высоким внутренним достоинством, всю жизнь преданно служил искусству, вдохновляя людей своим творчеством, добавил российский лидер.