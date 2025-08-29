МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин назвал смерть Родиона Щедрина невосполнимой потерей для мировой культуры

Родион Константинович был выдающимся музыкантом, новатором и композитором, отметил президент РФ.
Дима Иванов 2025-08-29 17:47:05
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования в связи с уходом из жизни известного композитора Родиона Щедрина, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что смерть Щедрина является тяжелой и невосполнимой потерей для российской и мировой культуры.

Путин отметил, что Родион Константинович был выдающимся музыкантом, новатором и композитором, человеком глубокой мудрости и открытости.

Композитор обладал высоким внутренним достоинством, всю жизнь преданно служил искусству, вдохновляя людей своим творчеством, добавил российский лидер.

