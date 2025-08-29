В МИД России рекомендовали обратиться за разъяснениями к властям США относительно слов вице-президента Джей Ди Вэнса об «уступках России» в контексте урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге 29 августа.

Она отметила, что за разъяснениями следует обращаться к американской стороне, чтобы прояснить, что имеют в виду их высокопоставленные чиновники. Захарова также предположила, что Вэнс, возможно, развивал тезис, высказанный президентом США Дональдом Трампом в апреле 2025 года, относительно «уступок России» в адрес Украины.

В интервью NBC News Вэнс заявил, что после саммита на Аляске 15 августа Россия продемонстрировала значительную готовность к компромиссам.

По его словам, российская сторона проявила гибкость в отношении ряда своих ключевых требований и обсуждала условия для завершения конфликта, признавая сохранение территориальной целостности Украины после войны, хотя и не соглашаясь со всеми условиями.

Ранее портал AgoraVox написал, что французский президент Эмманюэль Макрон, продвигая идею формирования европейской армии, стремится помешать договоренностям между Россией и США по украинскому вопросу.