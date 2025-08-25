Морской тральщик «Афанасий Иванников» прибыл в Полярный

Новейший морской тральщик «Афанасий Иванников» прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте - город Полярный. Об этом сообщила наш корреспондент Елена Сивонен.

Тральщик носит имя Героя Советского Союза Афанасия Иванникова и стал девятым кораблем в линейке проекта. Свой первый межфлотский переход он совершил из Балтийска, где проходил испытания, в родную гавань на Севере. По пути выдержал сложные погодные условия, включая штормы в Норвежском море.

«Норвежское и Баренцево моря всегда более волнительные, но экипаж справился, дошли без поломок. Личный состав здоров, готов убыть к своим семьям», - сказал командир морского тральщика Василий Колпаков.

Корпус «Афанасия Иванникова» выполнен из монолитного стеклопластика - материала, который легче стали, но отличается повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии. Предназначен для борьбы с минами - способен обнаруживать их как в воде, так и в грунте с помощью различных видов тралов и телеуправляемых подводных аппаратов.

«Здесь применены самые новейшие отечественные технологии. Он построен из композитных материалов. А по отдельным образцам вооружения и техники не имеет аналогов в мире», - заявил начальник штаба Северного флота Эдуард Михайлов.

Для моряков сегодняшний день стал особенно долгожданным - после службы вдали от дома они встретились с семьями.

До конца года на Северный флот поступит еще один корабль этого проекта, а три находятся в стадии строительства. В перспективе именно они станут основой минно-тральных сил Военно-морского флота России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.