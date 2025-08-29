МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фидан: Турция против плана по депортации палестинцев из Газы

Глава МИД Турции объявил об этом на внеочередном заседании парламента.
Дима Иванов 2025-08-29 15:46:51
© Фото: Turkish presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

Турция против любого плана, предусматривающего перемещение палестинцев из Газы, независимо от того, кто его предлагает. Такой план для Анкары неприемлем. Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на сессии турецкого парламента, посвященной ситуации в Газе.

Глава МИД Турции подчеркнул, что действия Израиля в Газе могут «воспламенить весь регион», а Палестина станет символом сопротивления «разлагающегося порядка», добавил турецкий министр иностранных дел.

«Мы полностью прекратили торговлю с Израилем. Мы не позволяем турецким судам заходить в израильские порты. Мы не позволяем израильским самолетам входить в наше воздушное пространство», - напомнил Фидан.

Глава МИД также отметил, что не позволит Израилю использовать древние общины в Сирии для посягательств на территориальную целостность страны. Фидан, вероятно, имел в виду тесное сотрудничество Израиля с сирийскими друзами.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности полностью взять палестинский анклав под контроль. 

#в стране и мире #Израиль #Турция #сектор Газа #Хакан Фидан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 