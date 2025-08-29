Фидан: Турция против плана по депортации палестинцев из Газы

Турция против любого плана, предусматривающего перемещение палестинцев из Газы, независимо от того, кто его предлагает. Такой план для Анкары неприемлем. Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на сессии турецкого парламента, посвященной ситуации в Газе.

Глава МИД Турции подчеркнул, что действия Израиля в Газе могут «воспламенить весь регион», а Палестина станет символом сопротивления «разлагающегося порядка», добавил турецкий министр иностранных дел.

«Мы полностью прекратили торговлю с Израилем. Мы не позволяем турецким судам заходить в израильские порты. Мы не позволяем израильским самолетам входить в наше воздушное пространство», - напомнил Фидан.

Глава МИД также отметил, что не позволит Израилю использовать древние общины в Сирии для посягательств на территориальную целостность страны. Фидан, вероятно, имел в виду тесное сотрудничество Израиля с сирийскими друзами.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности полностью взять палестинский анклав под контроль.