Туристы помогали тушить пожар после атаки дронов на турбазу в Геленджике

Туристы помогали тушить турбазу «Грекова Щель» в Геленджике, которая подверглась атаке дронов, а в окрестностях начались сильные пожары. Десятки взрывов спровоцировали огненные стены, охватившие лес с двух сторон. Площадь возгорания достигла 42 гектаров, часть леса полностью выгорела.

Несмотря на угрозу, отдыхающие вместе с сотрудниками турбазы активно участвовали в тушении пожара.

«Ночью начались взрывы, загорелось все с двух сторон. Отдыхающие ушли на берег, им раздали маски. Никто не сбежал - они помогали носить воду и тушить огонь», - сообщила телеканалу «Звезда» сотрудница базы Елена Покутная.

Для ликвидации пожара задействованы самолеты и вертолеты, которые уже сбросили на очаги возгорания свыше 120 тонн воды. Благодаря совместным усилиям туристов, сотрудников турбазы и экстренных служб удалось предотвратить распространение огня на территорию лагеря. Пострадавших нет.