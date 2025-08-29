МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Туристы помогали тушить пожар после атаки дронов на турбазу в Геленджике

Отдыхающие подносили воду и тушили огонь.
Дима Иванов 2025-08-29 14:30:11
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Туристы помогали тушить турбазу «Грекова Щель» в Геленджике, которая подверглась атаке дронов, а в окрестностях начались сильные пожары. Десятки взрывов спровоцировали огненные стены, охватившие лес с двух сторон. Площадь возгорания достигла 42 гектаров, часть леса полностью выгорела.

Несмотря на угрозу, отдыхающие вместе с сотрудниками турбазы активно участвовали в тушении пожара.

«Ночью начались взрывы, загорелось все с двух сторон. Отдыхающие ушли на берег, им раздали маски. Никто не сбежал - они помогали носить воду и тушить огонь», - сообщила телеканалу «Звезда» сотрудница базы Елена Покутная.

Для ликвидации пожара задействованы самолеты и вертолеты, которые уже сбросили на очаги возгорания свыше 120 тонн воды. Благодаря совместным усилиям туристов, сотрудников турбазы и экстренных служб удалось предотвратить распространение огня на территорию лагеря. Пострадавших нет.

