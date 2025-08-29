МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Польша потратит рекордные 4,8% ВВП на оборону в 2026 году

Дефицит бюджета Польши может вырасти до 6,5%.
Глеб Владовский 2025-08-29 01:45:58
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Globallookpress

Польские власти запланировали в 2026 году потратить 4,8% ВВП в сфере обороны. Об этом сообщил глава Минфина республики Анджей Доманьский.

Уточняется, что Варшава вложит около 200 млрд злотых ($54,5 млрд - Прим. ред.) в эту сферу.

«Ожидается, что эта сумма составит более 4,8% ВВП. Это самый высокий показатель среди всех стран - членов НАТО», - подчеркнул он.

По словам Доманьского, дефицит бюджета Польши вырастет до 6,5%.

Ранее сообщалось, что Варшава закупит 180 южнокорейских танков K2 Black Panther для нужд польской армии. Из них 63 будут произведены на территории Польши.

#в стране и мире #Польша #НАТО #ввп #сфера обороны
