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Польша закупит 180 корейских танков «Черная пантера»

Варшава намерена вывести из эксплуатации советские танки Т-72 и передать их Киеву.
Дима Иванов 2025-07-03 22:54:24
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Globallookpress

После сложных переговоров правительство Польши подписало соглашение с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о поставке 180 танков K2 Black Panther для нужд польской армии, сообщает издание Military Watch Magazine.

Согласно условиям контракта, 63 из 180 танков будут произведены на территории Польши под контролем местной государственной оборонной компании PGZ. Также сделка предусматривает предоставление новых модификаций танков, передачу технологий и полное обеспечение их обслуживания, ремонта и модернизации.

Издание уточняет, что до конца 2025 года Польша получит около 96 единиц техники из согласованного объема.

Одной из целей контракта является ускорение военных поставок Польше для поддержки Украины. За счет новых танков Польша сможет вывести из эксплуатации советские танки Т-72 и их модификации PT-91, передав их ВСУ. Таким образом, общее число подержанных танков, поставленных Варшавой Киеву, превысит 300 единиц.

Польша также планирует закупить у Южной Кореи до тысячи танков K2, рассчитывая, что это значительно усилит ее военный потенциал. Кроме того, власти страны заинтересованы в приобретении танков нового поколения K3 для замены техники, отправленной на Украину.

По мнению авторов статьи, такие шаги Варшавы могут препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку Польша будет подчеркивать свою способность наращивать поставки вооружения из советских запасов.

#в стране и мире #танки #Польша #Киев #ВСУ #Black Panther
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