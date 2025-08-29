В Пентагоне создадут группу по противодействию БПЛА

В США создадут группу для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Я поручаю министру Армии официально создать совместную межведомственную рабочую группу. Это новая объединенная группа, в которой соберут лучшие специалисты», - заявил он в опубликованном в соцсетях видеообращении.

По словам министра обороны США, в настоящее время присутствует угроза применения беспилотников не только для ударов по военным объектам страны, но и нарушения воздушного пространства. Хегсет надеется таким образом «опередить своих соперников», пишет Life.

Ранее издание Politico сообщало, что вооруженные силы США значительно уступают России и Украине в разработке и использовании беспилотников (БПЛА) в боевых условиях.