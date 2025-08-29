МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Пентагоне создадут группу по противодействию БПЛА

По словам главы Пентагона, угроза применения летательных аппаратов по военным объектам США реальна.
Глеб Владовский 2025-08-29 01:04:58
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

В США создадут группу для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Я поручаю министру Армии официально создать совместную межведомственную рабочую группу. Это новая объединенная группа, в которой соберут лучшие специалисты», - заявил он в опубликованном в соцсетях видеообращении.

По словам министра обороны США, в настоящее время присутствует угроза применения беспилотников не только для ударов по военным объектам страны, но и нарушения воздушного  пространства. Хегсет надеется таким образом «опередить своих соперников», пишет Life.

Ранее издание Politico сообщало, что вооруженные силы США значительно уступают России и Украине в разработке и использовании беспилотников (БПЛА) в боевых условиях.

#в стране и мире #бпла #сша #Пентагон #Пит Хегсет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 