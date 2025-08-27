Politico: США значительно уступают РФ в применении беспилотников в бою

Вооруженные силы США значительно уступают России и Украине в разработке и использовании беспилотников (БПЛА) в боевых условиях. Такой вывод сделала газета Politico, после общения с экспертами, пишет aif.ru.

Директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон отметил, что США сильно отстают в этой области, поскольку американские дроны уступают по качеству и стоимости китайским моделям DJI, а также не являются достаточно дешевыми или качественными. Он добавил, что у Украины отсутствует промышленная база для создания современных и доступных по цене беспилотников.

Эксперты сходятся во мнении, что США далеки от разработки и внедрения дронов-камикадзе, наземных БПЛА и дронов-курьеров.

Ранее стало известно, что США планировали испытывать новые беспилотники на Украине, но испугались прямого вмешательства в конфликт.