Военнослужащие из 13 стран покорили Эльбрус и прошли 12,5 километров

В Кабардино-Балкарии завершилось «Восхождении во имя мира на гору Эльбрус». На вершину поднимались участники специальной военной операции и военнослужащие из 13 стран, в том числе из Китая, Эквадора, Афганистана, Индии и Ирана.

Они преодолели 12 с половиной километров с набором высоты почти три с половиной тысячи метров.

Восхождение началось в два часа ночи. Участники-представители государств-членов Международного совета военного спорта собрались не только чтобы покорить вершину. Они совершили «Восхождение во имя мира», такие дважды проводили Греция и Иран. В 2024 году принимающей страной стала Россия.

Чтобы набрать почти два километра высоты в гору пришлось идти несколько часов. Для участия в восхождении некоторым участникам пришлось пересечь половину континента. Чтобы успеть акклиматизироваться, иностранцы вышли на живописные трекинговые маршруты.

«Полет длился довольно долго, 12 часов до Турции, потом четыре часа непосредственно до России... Я очень впечатлен горами Приэльбрусья, природой Кавказа, и для меня это первый опыт нахождения вот здесь, поэтому я очень рад и очень счастлив!», - поделился впечатлениями член сборной Бразилии Рафаэль Пинсиато.

Иностранцев также снабдили зимней экипировкой.

«Оборудование и одежда, которые нам дали, очень понравились. Мы надели три слоя и очень жарко, не чувствуем холода, также мы получили лыжные палки и альпинистскую систему», - рассказал Капитан ВС Эквадора Посо Монкайо Диего Фернандо.

Гору покорила и большая российская сборная. Военнослужащие всех родов и видов войск, включая женщин, а также участники СВО. Ограничения по здоровью не помешали им оказаться на вершине.

«Ограничения, вы сами знаете, всегда в голове. Все начинается всегда с головы. Если захотел — то все получится, все будет», - заявил участник сборной вооруженных сил Российской Федерации Вадим Кудрявцев.

В 2025 году мирную миссию примет Иран, где расположена самая высокая вулканическая вершина на Ближнем Востоке — гора Дамаванд.

Ранее 23 июля состоялось торжественное открытие соревнований, где военный, получивший ранение в бою, рассказал о своем восстановлении для состязаний.