Дирижер Скрипка поделился воспоминаниями о Родионе Щедрине

Артист назвал умершего композитора великим человеком.
Ирина Коленченко 2025-08-29 13:37:03
© Фото: Михаил Фомичев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Дирижер Сергей Скрипка в разговоре со «Звездой» поделился
воспоминаниями о композиторе Родионе Щедрине. Дирижер был знаком с с ним, очень часто работал с его произведениями. Скрипка также бывал у Щедрина дома, они вместе с Жуковским оркестром записывали «Кармен-сюиту».

Также у дирижера остались письма от Щедрина с добрыми пожеланиями.
Скрипка считает, что вместе с такими прекрасными людьми уходит целая эпоха.

«Когда уходят такие люди, ощущаешь невероятную горечь в
сердце, потому что это те великие люди, которые делают наше время великим», - сказал дирижер.

Ранее стало известно о смерти народного артиста СССР Родиона
Щедрина, автора многочисленных музыкальных композиций. Ему было 92 года. За свою творческую жизнь пять балетов и семь опер композитор посвятил супруге Майе Плисецкой.

