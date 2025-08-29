Дирижер Скрипка поделился воспоминаниями о Родионе Щедрине

Дирижер Сергей Скрипка в разговоре со «Звездой» поделился
воспоминаниями о композиторе Родионе Щедрине. Дирижер был знаком с с ним, очень часто работал с его произведениями. Скрипка также бывал у Щедрина дома, они вместе с Жуковским оркестром записывали «Кармен-сюиту».
Также у дирижера остались письма от Щедрина с добрыми пожеланиями.
Скрипка считает, что вместе с такими прекрасными людьми уходит целая эпоха.
«Когда уходят такие люди, ощущаешь невероятную горечь в
сердце, потому что это те великие люди, которые делают наше время великим», - сказал дирижер.
Ранее стало известно о смерти народного артиста СССР Родиона
Щедрина, автора многочисленных музыкальных композиций. Ему было 92 года. За свою творческую жизнь пять балетов и семь опер композитор посвятил супруге Майе Плисецкой.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»