Родители начали проводить уроки по профориентации в школах России

В некоторых школах родителей начали вовлекать в процесс обучения. Они сами проводят уроки по профориентации и делятся опытом с другими родителями.
Анастасия Бобылева Любовь Фёдорова 2025-08-26 23:55:18
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Школы, детские сады и колледжи уже готовы к новому учебному году. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на XII Общероссийском родительском собрании, организованном Минпросвещения РФ совместно с Российским обществом «Знание». Тысячи человек посмотрели онлайн-трансляцию мероприятия, еще более трехсот участников находились в зале.

Одно из нововведений, которое обсуждали на встрече - образовательные программы для родителей, которые появятся в школах. На собрания будут приглашать лекторов научных сообществ и других экспертов. Такой подход уже опробовали в некоторых российских школах.

«У нас родители вовлечены в просвещение, они сами проводят уроки по профориентации, уроки по передаче опыта от более опытных родителей молодым родителям. Это очень важно, потому что если не выстроить правильную коммуникацию на старте, на входе в школу, то сложности бывают и у родителей, и у детей», - поделилась лектор Российского общества «Знание» Зоя Харлина.

В Общероссийском родительском собрании участвовали и жители приграничных регионов. Так, Елена из Курска задала вопрос от лица всех родителей области. Она спросила, как будет проходить обучение детей в нынешней обстановке.

«Ключевой приоритет - безопасность. В тех школах, где безопасно, очный режим обучения. Продлевается решение по отдельному режиму сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Рассматривается и отдельная комплексная программа восстановления поврежденных школ, колледжей», - ответил Кравцов.

На собрании министр просвещения также он напомнил, что с 1 сентября школьников не станут перегружать домашними заданиями - время на их выполнение ограничат. Эти изменения уже закрепили в новом приказе.

#в стране и мире #школа #образование #Минпросвещения #Сергей Кравцов #просвещение #общероссийское родительское собрание
