Над Россией за три часа сбили 19 беспилотников ВСУ

Российские военнослужащие над территорией РФ вечером сбили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что в Брянской области сбили десять летательных аппаратов, четыре - над территорией Ростовской области, два - в районе Тульской области. Еще по одному дрону уничтожили в районе Республики Крым, Орловской и Курской областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 28 августа на территории РФ сбили 102 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.