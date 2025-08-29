МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над Россией за три часа сбили 19 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО сработали в Брянской, Ростовской, Тульской, Орловской и Курской областях, а также в Республике Крым.
2025-08-29 01:20:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие над территорией РФ вечером сбили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что в Брянской области сбили десять летательных аппаратов, четыре - над территорией Ростовской области,  два - в районе Тульской области. Еще по одному дрону уничтожили в районе Республики Крым, Орловской и Курской областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 28 августа на территории РФ сбили 102 беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #пво #Украинские боевики #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 