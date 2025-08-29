Штурмовики группировки войск «Восток» рассказали корреспонденту «Звезды» Андрею Вакуле, что сейчас ведут окружение территории Камышевахи, перекрывая пути отступления противника.

«Сейчас силы нашего батальона идут в окружение территории Камышеваха. Заходят с лесополос вокруг и не заходят на саму территорию. Не рвутся, а окружают и заставляют противника отступать от населенного пункта», - сказал полевой медик штурмовой группы с позывным Анаконда.

По словам штурмовика с позывным Алмаз, на территории Камышевахи бойцы перекрывают дороги к снабжению и создают для противника полноценный котел.

«Мы перекрыли все дороги, чтобы не было им обеспечения. Получается котел. И они уже либо сдадутся, либо будут бежать», - пояснил он.

Ранее бойцы освободили село Запорожское в Днепропетровской области. Наступление было стремительным - передовые группы на мотоциклах первыми вышли к окраинам, где боевики уже начали оставлять позиции. Отходу противника способствовали удары артиллерии и работа малой авиации, с их помощью удалось уничтожить несколько десятков единиц техники и укрепления на подступах.

Штурм населенного пункта вели с разных направлений. На окраинах оставляли транспорт, дальше продвигались пешком при поддержке снайперов, которые снимали тех, кто пытался оказать сопротивление.

Снайперы отмечают, что в рядах ВСУ на этом направлении все меньше наемников, а на передовую все чаще кидают пожилых мобилизованных граждан Украины. Российская сторона продолжает призывать их к сдаче - перед атаками в район позиций сбрасываются купюры и листовки с QR-кодами, где подробно объясняется порядок выхода из окружения.

«Мы не наносим удар сразу артиллерией. Даем шанс. Узнаем направление ветра, чтобы листовки дошли до адресата на большой площади», - сказал оператор БПЛА с позывным Омлет.

Теперь главная цель - Камышеваха. По словам бойцов, этот населенный пункт является значимым укрепленным рубежом ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.