Дроноводы показали подборку с уничтожением техники ВСУ

Минобороны России продемонстрировало подборку кадров, где запечатлено уничтожение техники и военного имущества украинских боевиков.

Уточняется, что удары FPV-дронами, представленные на видео, наносились на Сумском направлении специальной военной операции. Их осуществляли расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Среди представленного в подборке - поражения автомобильной техники, бронетехники, а также элементов связи и вражеских беспилотников.

Ранее российское оборонное ведомство показало еще одно видео. На нем видно, как украинский танк Leopard германского производства не смог убежать от российских FPV-дронов. Удар по нему наносился в городе Красноармейск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.