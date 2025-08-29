МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы показали подборку с уничтожением техники ВСУ

Также на видео представлено огневое поражение систем связи и беспилотников противника.
2025-08-29 10:39:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало подборку кадров, где запечатлено уничтожение техники и военного имущества украинских боевиков. 

Уточняется, что удары FPV-дронами, представленные на видео, наносились на Сумском направлении специальной военной операции. Их осуществляли расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». 

Среди представленного в подборке - поражения автомобильной техники, бронетехники, а также элементов связи и вражеских беспилотников. 

Ранее российское оборонное ведомство показало еще одно видео. На нем видно, как украинский танк Leopard германского производства не смог убежать от российских FPV-дронов. Удар по нему наносился в городе Красноармейск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #беспилотники #спецоперация #Рубикон #FPV-дроны
