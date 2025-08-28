МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Немецкий Leopard не смог убежать от российских FPV-дронов в Красноармейске

На опубликованных Минобороны РФ кадрах видно, как дроны выслеживают немецкую машину, а затем наносят серию ударов.
2025-08-28 06:57:51
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

В Красноармейске расчеты FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили танк Leopard немецкого производства, используемый ВСУ. Операторам беспилотников удалось записать видеоподтверждение точного поражения цели, кадры которого публикует Минобороны РФ.

Активно маневрировавший по улицам города вражеский танк засекла воздушная разведка. Для его уничтожения привлекли несколько расчетов FPV-дронов.

Первый удар пришелся по кормовой части бронемашины, это позволило прекратить ее движение, а также лишить возможности маневрировать. Затем танк подбили, вызвав детонацию боекомплекта.

На опубликованных кадрах видно, как дрон маневрировал над городом, выслеживая бронемашину. Затем приблизился вплотную, кружа около нее, и влетел в знаменитый немецкий танк. Это был полный облет для осмотра цели, после чего последовал контрольный удар.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #Leopard-2 #танк Леопард #красноармейск
