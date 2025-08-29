МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Украинские дети остались на обочине после похищения ТЦК отца-одиночки

Отца-одиночку отправили на подготовку в ряды ВСУ, а детей взяла к себе его сестра.
Дарина Криц 2025-08-29 10:14:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В подконтрольном украинским боевикам городе Запорожье сотрудники местного ТЦК похитили отца-одиночку, при этом его семилетние дети остались на обочине.

«Сотрудники военкомата на блок-посту мобилизовали отца-одиночку, а двух его семилетних близнецов бросили на обочине дороги», - сообщило местное издание «Страна.ua».

Уточняется, что прежде семья проживала в Пологовском районе Запорожской области, но затем супруга главы семейства оставила его. Затем он решил переехать в подконтрольное ВСУ Запорожье. Однако там его мобилизовали при проверке документов на одном из блокпостов, а сам он не успел оформить документы, чтобы как отец-одиночка получить отсрочку от мобилизации.

В настоящее время мужчина проходит тренировку, получая базовые требования в рядах украинских вооруженных сил. Детей воспитывает его сестра, так как ему не позволили оформить документы после доставки в местный военкомат (ТЦК).

Подобные случаи насильственной мобилизации прямо на улице давно не редкость для Украины. Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Гарбуз рассказал, что его задержали сотрудники ТЦК прямо по дороге на работу, насильно отвезли в подвал, там провели медкомиссию, сфотографировали, оформили военный билет и к полуночи отправили вместе с другими мобилизованными в Днепропетровск.

#ВСУ #мобилизация #запорожье #тцк #Отец-одиночка
