Автора хита Gangnam Style задержали за рецепты на психотропные препараты

В Южной Корее автора хита Gangnam Style певца PSY за незаконное получение рецептов на психотропные вещества. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«PSY обвиняется в том, что с 2022 года и до недавнего времени получал рецепты на психотропные препараты из университетской больницы в Сеуле без личного посещения. Кроме того, его менеджер и другие третьи лица получали лекарства от имени исполнителя», - говорится в материале.

Как сообщает агентство, в рамках расследования дела был задержан и врач певца. Он отрицает все обвинения и подчеркнул, что все консультации с пациентом проводились дистанционно. По словам агентов PSY, у него диагностировали хроническое расстройство сна. Поэтому он принимал снотворное по назначению врача. А поскольку рецепта по доверенности не было, лекарства для него получали третьи лица.

Отмечается, что препараты, которые певец получал незаконно, предназначались для лечения нарушений сна и депрессии. А согласно законодательству страны, выписывать рецепты на них по доверенности запрещено.