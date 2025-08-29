МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Автора хита Gangnam Style задержали за рецепты на психотропные препараты

В рамках расследования дела задержан врач артиста.
Глеб Владовский 2025-08-29 00:19:30
© Фото: Nancy Kaszerman, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В Южной Корее автора хита Gangnam Style певца PSY за незаконное получение рецептов на психотропные вещества. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«PSY обвиняется в том, что с 2022 года и до недавнего времени получал рецепты на психотропные препараты из университетской больницы в Сеуле без личного посещения. Кроме того, его менеджер и другие третьи лица получали лекарства от имени исполнителя», - говорится в материале.

Как сообщает агентство, в рамках расследования дела был задержан и врач певца. Он отрицает все обвинения и подчеркнул, что все консультации с пациентом проводились дистанционно. По словам агентов PSY, у него диагностировали хроническое расстройство сна. Поэтому он принимал снотворное по назначению врача. А поскольку рецепта по доверенности не было, лекарства для него получали третьи лица.

Отмечается, что препараты, которые певец получал незаконно, предназначались для лечения нарушений сна и депрессии. А согласно законодательству страны, выписывать рецепты на них по доверенности запрещено.

#в стране и мире #Южная Корея #Психотропные вещества #Gangnam Style #PSY
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 