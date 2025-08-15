МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Южная Корея пригасила Путина принять участие в саммите АТЭС

Решение об уровне делегации будет принято позднее.
Глеб Владовский 2025-08-15 14:01:03
© Фото: Kim Jae-Hwan Keystone Press Agency Globallookpress

Власти Южной Кореи пригласили президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите АТЭС, который пройдет этой осенью. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

«Безусловно, мы будем присутствовать на саммите. Решение по уровню нашей представленности, исходя из лидерского статуса форума АТЭС, будет приниматься Администрацией президента на основе анализа широкого спектра обстоятельств», - цитирует его слова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что передача приглашений является стандартной практикой протокола и обязанностью принимающей стороны. Обычно уровень делегации определяется накануне мероприятия. В этом году особое внимание будет уделено темам, связанным, в том числе, с искусственным интеллектом.

Предстоящий под председательством Сеула саммит АТЭС пройдет 31 октября - 1 ноября в городе Кенджу.

#Россия #Южная Корея #Владимир Путин #приглашение #саммит АТЭС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 