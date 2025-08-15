Южная Корея пригасила Путина принять участие в саммите АТЭС

Власти Южной Кореи пригласили президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите АТЭС, который пройдет этой осенью. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

«Безусловно, мы будем присутствовать на саммите. Решение по уровню нашей представленности, исходя из лидерского статуса форума АТЭС, будет приниматься Администрацией президента на основе анализа широкого спектра обстоятельств», - цитирует его слова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что передача приглашений является стандартной практикой протокола и обязанностью принимающей стороны. Обычно уровень делегации определяется накануне мероприятия. В этом году особое внимание будет уделено темам, связанным, в том числе, с искусственным интеллектом.

Предстоящий под председательством Сеула саммит АТЭС пройдет 31 октября - 1 ноября в городе Кенджу.