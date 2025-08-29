На Парящем мосту в Зарядье устроили показ для саммита моды БРИКС+

Страны-участники и партнеры БРИКС представили новые коллекции на саммите моды в Москве. Он открылся в четверг 28 августа в рамках столичной недели моды и собрал более двухсот дизайнеров, экспертов и предпринимателей из России, Бразилии, Индии, Китая, Никарагуа и Гватемалы.

Наряду с привычными хлопком и шелком на подиуме показали наряды из тканей, которые можно переработать. Подготовка этого мероприятия шла около полугода, и это не просто демонстрация коллекций, но и возможность заявить о себе.

Одной из площадок для показа стал Парящий мост. Модели в национальных костюмах, стилизованных под современные решения, прошли по подиуму с видом на главные достопримечательности Москвы.

В мероприятии принял участие дизайнер из Никарагуа Джозеф Мендоза. Он рассказал, в чем, на его взгляд, состоит разница между российскими и латиноамериканскими моделями.

«Модели из Европы отличаются от латиноамериканских моделей. В моей стране они ниже, чем в России. Я рад представлять Никарагуа здесь, в Москве. Российские модели очень красивые - какие у них глаза и волосы!» - поделился он.

Все больше дизайнеры стараются сделать не только красивую, но и полезную одежду. Например, в нее вставляют датчики, которые позволяют отслеживать здоровье человека. Как ее продвинуть в массы, как заинтересовать покупателя и будет ли такая покупка взаимовыгодной - все это обсуждали в течение дня на пленарных сессиях. Помимо красоты и практичности, там поднимались и другие темы: оборот розничной торговли, продажи дизайнерских брендов в условиях санкций и меры поддержки малого бизнеса.

Саммит моды стран БРИКС+ помогает обменяться опытом дизайнерам, понять роль каждого для сотрудничества компаний и их общий вклад в экономику. Это особенно важно, когда речь идет о международном сотрудничестве.

