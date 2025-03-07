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В Москве на выставке показали платья жен Рокоссовского и Малиновского

Уникальные экспонаты послевоенной женской моды, каждый со своей историей, можно увидеть в столичном Музее Победы до 26 мая.
Елизавета Кондрикова 2025-03-07 09:38:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве открылась выставка «Красота Победы», которая рассказывает о том, как элегантный гардероб стал символом свободы и женственности. Экспозиция покажет элементы моды послевоенной эпохи - подкладные плечики, изящные узоры, легкие ткани и акцент на талии. А еще шляпки, квадратные сумки и зонты - атрибуты, без которых не обходился гардероб модниц конца 40-х и 50-х годов.

«Родилась идея выставки "Красота Победы". Когда дамы возвращались с фронта, снимали военные платья. Вот и о том, как, собственно, во что они одевались, на что они ориентировались, что носили, что из аксессуаров было популярно. Вот об этом говорим в этой выставке», - пояснила заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.

В то время стремление к красоте стало не просто прихотью, а настоящим способом исцеления душевных травм. Мода стала олицетворением надежды и возрождения. На улицах все чаще стали появляться девушки не в тяжелых шинелях, а в красивых одеяниях.

Чаще всего женщины шили одежду сами. Перешивали старые платья и декорировали их украшениями - сегодня это называют кастомизацией, а тогда это было связано с дефицитом. Следили и за тем, как одевались жены военачальников. Уникальность выставки заключается в том, что каждый экспонат был частью чьей-то повседневной жизни - есть наряд жены маршала Константина Рокоссовского или жены военачальника Родиона Малиновского.

Всего в экспозицию вошло свыше 200 уникальных экспонатов. Предметы быта, а также различные женские мелочи - шкатулки, заколки, булавки. У каждого экспоната здесь своя неповторимая история.

«Это пудреница моей бабушки, которая работала на оборонном предприятии в городе Москве в военное время. После эвакуации она уехала в Уфу и там в детском доме воспитывала детей и после войны вернулась в Москву», - рассказала Анастасия Швецова.

Дополняют представление о той эпохе живописные произведения советских художников, а также редкие архивные фотографии. Ознакомиться с уникальными экспонатами можно до 26 мая в Музее Победы.

#Москва #в стране и мире #Выставка #музей победы #гардероб #послевоенные годы #женская мода
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