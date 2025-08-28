Ракета Х-39 разнесла пункт управления дронами ВСУ в районе Петропавловки

Кадры уничтожения пункта управления дронами 14-й омбр ВСУ в районе Петропавловки показало Минобороны России. Действие позволило значительно снизить активность украинских БПЛА в заданном районе на Купянском направлении.

Пункт управления располагался в заброшенном здании. ВКС России применили легкую многоцелевую управляемую ракету Х-39 и поразили его, сообщили в Минобороны России.

Ранее ведомство показало уничтожение боевиков 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ авиабомбой ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции в промышленной зоне Красноармейска (ДНР).

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.