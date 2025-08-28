МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ракета Х-39 разнесла пункт управления дронами ВСУ в районе Петропавловки

Удар помог значительно снизить активность беспилотников в заданном районе.
2025-08-28 09:09:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Кадры уничтожения пункта управления дронами 14-й омбр ВСУ в районе Петропавловки показало Минобороны России. Действие позволило значительно снизить активность украинских БПЛА в заданном районе на Купянском направлении.

Пункт управления располагался в заброшенном здании. ВКС России применили легкую многоцелевую управляемую ракету Х-39 и поразили его, сообщили в Минобороны России.

Ранее ведомство показало уничтожение боевиков 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ авиабомбой ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции в промышленной зоне Красноармейска (ДНР).

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

#ВКС РФ #спецоперация #пункт управления #Х-39
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 