Роспотребнадзор разработал тест на десятки вирусов, включая грипп и COVID-19

С помощью нового теста можно будет одновременно выявить энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус и вирусы гриппа и коронавируса.
Дарина Криц 2025-08-28 09:50:59
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Российские ученые разработали тест, способный диагностировать сразу 25 различных вирусов, среди которых и вирус гриппа, и коронавирус COVID-19. Речь идет о специальном наборе реагентов. К разработке причастны сотрудники ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Ученые разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. Это первый в России зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Набор реагентов позволяет одновременно определять все значимые возбудители ОРВИ, в том числе энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса», - сообщила пресс-служб ведомства.

Все компоненты теста российского происхождения, что позволяет ему быть доступным для граждан РФ и исключает зависимость от поставок из-за рубежа. Также говорится о том, что новая разработка поможет врачам ставить диагноз в кратчайшие сроки и назначать лечение.

Несколькими днями ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможности завоза в Россию опасных инфекций, среди которых холера и тропические лихорадки. Она назвала их главными эпидемиологическими угрозами в нашей стране.

