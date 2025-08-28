Базу отдыха в Геленджике эвакуировали из-за загоревшегося от дрона леса

Эвакуацию базы отдыха в Пшадском округе Геленджика начали из-за распространения огня в лесу после падения обломков украинского дрона. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Сообщение о возгорании поступило дежурным в 02.30 по местному времени.

«В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха», - сообщил Богодистов.

Он уточнил, что пункт временного размещения развернут на базе сельской школы.

Лесной пожар тушат 20 единиц техники и порядка 100 человек. На место направлен вертолет МЧС, но пока его работе мешает боковой ветер. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь над Краснодарским краем и акваторией Черного моря сбили 40 украинских беспилотников.