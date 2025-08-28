МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Маньяку из Ангарска Попкову предъявили обвинение в еще одном преступлении

В августе 2008 года Попков познакомился в Ангарске с двумя женщинами, которых немного погодя задушил.
Дарина Криц 2025-08-28 08:41:37
В Иркутской области следователи предъявили «Ангарскому маньяку» Михаилу Попкову обвинение в еще одном преступлении. Уточняется, что он его совершил 17 лет назад, в августе 2008 года.

Так, региональный СК России возобновил расследование преступления, совершенного в 2008 году в отношении двух женщин. Тогда предварительное следствие приостановили, так как не смогли установить причастное к нему лицо. Но затем следователи сопоставили почерк преступника и установили, что им является отбывающий наказание Михаил Попков.

Следствие считает, что Попков на автомобиле приехал на Московский тракт в Ангарске, там ему встретились две женщины, с которыми у него возник конфликт во время знакомства. Одна из них находилась в его авто, вторая на улице, и в какой-то момент он начал ее душить. Попков накинул на шею жертвы веревку, стал стягивать ее концы и отпустил женщину только тогда, когда убедился, что она не подает признаков жизни. Затем вернулся к машине, вывел вторую жертву и совершил с ней то же самое.

Напомним, в апреле этого года «Ангарский маньяк» показал следствию место, где зарубил топором и сжег тело ранее неизвестной жертвы.

