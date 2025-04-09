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«Ангарский маньяк» показал следователям место убийства неизвестной ранее жертвы

Мужчина зарубил женщину топором и сжег ее тело.
Константин Денисов 2025-04-09 16:02:56
© Фото: Скриншот видео СК РФ © Видео: СК РФ

Обвиняемый в неоднократных убийствах Михаил Попков показал следователям место убийства своей очередной жертвы, о которой ранее было ничего не известно. Кадры с места преступления показала пресс-служба СК РФ.

В сопровождении следователей и сотрудников полиции Попков выехал на место преступления, где он убил женщину в 2011 году. Там, в ангарском парке за ДК «Современник», он встретил ранее незнакомую ему местную жительницу, с которой у него случился конфликт.

В итоге Попков ударил ее топором, а тело сжег. После чего покинул место преступления на велосипеде.

Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Ранее Попков уже был осужден за ряд аналогичных преступлений. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

#Иркутская область #СК РФ #убийства #маньяк
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