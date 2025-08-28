МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США разрешили ввоз отдельных категорий алмазов из России

Импорт алмазов на территорию США разрешен до 1 сентября 2026.
Глеб Владовский 2025-08-28 04:09:12
© Фото: Ingram Images, Globallookpress

Вашингтон разрешил импортировать российские алмазы отдельных категорий. Об этом сообщили в Минфине США.

Согласно опубликованному документу, к ввозу разрешены драгоценные камни массой не менее одного карата при условии, что они находились за пределами России с 1 марта 2024 года. Кроме того, на территорию страны можно ввозить алмазы массой не менее 0,5 карата, если они были за пределами России с 1 сентября 2024 года.

Напомним, Евросоюз в рамках 12-го санкционного пакета внес в черный список генерального директора российской алмазодобывающей компании АЛРОСА Павла Маринычева. Запрет на импорт российских алмазов в Евросоюз вступил в силу 1 января 2024 года.

