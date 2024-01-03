ЕС ввел санкции против российских алмазов и главы АЛРОСА Маринычева

Евросоюз в рамках 12-го санкционного пакета внес в черный список генерального директора российской алмазодобывающей компании АЛРОСА Павла Маринычева, сообщило агентство Reuters.

В пояснении к санкционным мерам указывается, что Маринычев руководит крупнейшей в мире компанией, занимающейся добычей алмазов, и эта отрасль имеет ключевое значение для российской экономики. По мнению Запада, алмазы являются крупнейшим несырьевым экспортным товаром России, оказывающим финансовую поддержку российскому правительству в контексте украинского конфликта.

Очередной 12-й пакет санкций предусматривает запрет на все виды импорта, перевозку или покупку российских алмазов. Он касается добытых в России минералов, вывезенных из нее и следующих транзитом через российскую территорию, а вместе с этим и алмазов, обработанных в третьих странах. Также запрет распространяется и на ряд ювелирных изделий.

Запрет на импорт российских алмазов в Евросоюз вступил в силу 1 января текущего года, окончательно планируется запретить импорт к 1 сентября.

В ноябре 2023 года глава евродипломатии Жозеп Боррель предупреждал, что в новый санкционный пакет ЕС войдут ограничения на алмазы и нефть из России. Поясняя, он сообщил, что Евросоюз со странами G7 рассмотрят ужесточение потолка цен на нефть и мер против обхода рестрикций.