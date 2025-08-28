МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Аргентине задержали кинувшего камень в президента

Нападение на Хавьера Милея произошло, когда он ехал в кузове машины и приветствовал толпу.
Анастасия Бобылева 2025-08-28 04:33:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Аргентине задержали человека, предположительно напавшего на президента страны Хавьера Милея. Об этом рассказал телеканал TN.

«Задержан ответственный за то, что бросал камни в президента, ему 22 года», - говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально полиция арестовала двух мужчин, но одного из них вскоре отпустили. Второй же отправился в полицейский участок. Им оказался

Инцидент произошел в городе Ломас-де-Самора провинции Буэнос-Айрес. Когда президент приветствовал толпу из кузова машины, в него бросили камень. Он пролетел в сантиметрах от головы Милея, сообщили в СМИ.

