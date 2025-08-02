Более 100 беспилотников сбили над Россией в ночь на 2 августа

В ночь с 1 на 2 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили 112 беспилотников, запущенных украинскими националистами. Наибольшее количество сбито над Ростовской областью и Краснодарским краем - 34 и 31 летательный объект, соответственно.

Еще 12 объектов ликвидированы над Воронежской областью и 11 - над Рязанской.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 1 августа до 04.40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в пресс-службе МО РФ.

Кроме того, удалось остановить 11 БПЛА противника над двумя российскими морями - Азовским и Черным.

Пять летательных аппаратов ликвидированы в Самарской области и четыре в Пензенской. Удары нанесены по промышленным предприятиям. При этом нападение вражеских дронов привело к гибели женщины в уральском регионе.

В Белгородской области ликвидированы два беспилотника и по одному в Липецкой области и Республике Крым. По сведениям Минобороны РФ, все беспилотники были самолетного типа.

Также этим утром противник атаковал предприятие в Ростовской области. Не обошлось без жертв - скончался мужчина, охранявший объект.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.