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Два человека погибли при атаке БПЛА на предприятия под Ростовом и Пензой

Этим утром украинские беспилотники совершили атаку на предприятия в трех регионах РФ
Дарина Криц 2025-08-02 06:53:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Этой ночью в России погибли два человека во время атаки украинского беспилотника на предприятия. Одно ЧП произошло в поселке Углеродовском Красносулинского района Ростовской области. Мужчина охранял объект. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что при ударе дрона загорелось одно из строений, в настоящее время огонь потушен.

Кроме этого, российские военнослужащие отразили массированную ночную атаку с воздуха, уничтожив дроны в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.

В Пензенской области беспилотные объекты также напали на местное предприятие, погибла женщина, уточнил губернатор Олег Мельниченко.

Еще одно промышленное предприятие подверглось атаке украинского беспилотника в Новокуйбышевске Самарской области. В работу самарского аэропорта Курумоча внесли изменения, прием и отправка самолетов происходит с ограничениями. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его данным, временно ограничена работа мобильного интернета из соображений безопасности населения.

Накануне 1 августа сообщалось о 18 сбитых над российской территорией беспилотниках, семь из которых перехватили в Краснодарском крае.

#Самарская область #Ростовская область #Пензенская область #атака БПЛА #погибли люди
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